Нефтесервисная отрасль Казахстана ждет дополнительной господдержки

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Нур-Султан. 18 марта.КазТАГ – Валентина Владимирская. Нефтесервисная отрасль Казахстана ждет дополнительной поддержки государства, заявил председатель правления Сentrasia Group Алмас Кудайберген.

«У нефтесервисной отрасли сейчас есть определенная господдержка, и мы надеемся, что она будет увеличена. Министерство финансов вчера опубликовало релизы, в соответствии с которыми будет определенное освобождение от налогов, имущественного налога. Мы надеемся, что эти меры будут применяться к нефтесервисной индустрии тоже. Нефтесервисники также хотят, чтобы была рассмотрена возможность приостановления выплат штрафов по налогам и пеням, и выдачи еще дополнительных ресурсов для нефтесервисной отрасли», — сказал Кудайберген в среду, выступая на площадке СЦК по ситуации на нефтяном рынке.

Кризис, по его словам, учит и порождает новые возможности. Казахстан очень сильно зависит от нефти.

«Мы знаем, что после кризиса доля местных компаний увеличится значительно по работам, услугам и мы видим, что государство также нацелено, чтобы местное содержание увеличилось в нефтегазовых проектах», — резюмировал Кудайберген.

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