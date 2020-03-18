24 врачебно-сестринские бригады сформированы министерством обороны Казахстана в связи с ЧП

Нур-Султан. 18 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. 24 врачебно-сестринские бригады сформированы министерством обороны Казахстана в связи с введением чрезвычайного положения (ЧП), сообщил заместитель министра обороны РК Тимур Дандыбаев.

«Военные медицинские учреждения приведены в готовность оказать необходимую помощь в охране здоровья граждан. Для этого сформированы 24 врачебно-сестринские бригады, организовано взаимодействие с министерством здравоохранения», — сказал Дандыбаев на брифинге в среду.

Также он сообщил, что для предотвращения распространения коронавирусной инфекции подразделения биологической защиты вооруженных сил приступили к дезинфекции территорий и объектов с использованием специальной техники и оборудования, военнослужащие совместно с органами внутренних дел задействованы в патрулировании населенных пунктов и усилении блок-постов по границам карантинных зон городов Нур-Султан и Алматы.

«Это важный компонент организационных мероприятий, который позволит упорядочить хаотичность перемещения людей и минимизировать риски распространения вируса по стране. Просим отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям», — подчеркнул замминистра.