Нур-Султан. 18 марта. КазТАГ – Пассажироперевозки транзитом при карантине будут выполнять без заезда в Нур-Султан и Алматы, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК.

«С 00.00 22 марта текущего года приостанавливается перевозка пассажиров автотранспортными средствами в/из гг. Нур-Султан и Алматы. Транзитные перевозки пассажиров автотранспортными средствами, проходящие через гг. Нур-Султан и Алматы будут осуществляться без заезда в указанные города. Также с 00.00 22 марта текущего года будет приостановлено курсирование пассажирских и пригородных поездов, осуществляющих перевозку из/в гг. Нур-Султан и Алматы», — отмечается в сообщении, распространенном в среду.

Уточняется, что после 00.00 22 марта будет разрешено курсирование пассажирских и пригородных поездов, следующих транзитом через станции гг. Нур-Султан и Алматы, без посадки/высадки пассажиров.

«Также с 00.00 22 марта будет приостановлена перевозка пассажиров пассажирскими и пригородными поездами, формируемых на станциях гг. Нур-Султан и Алматы и следующих до них. С этого момента, то есть с 00.00 22 марта будет приостановлено пассажирские авиарейсы в/из аэропортов гг. Нур-Султан и Алматы, за исключением грузовых и международных авиарейсов», — резюмируется в сообщении.

Как отмечается, возврат полной стоимости билетов пассажирам, отказавшимся от поездок авиа и железнодорожным транспортом в период действия чрезвычайного положения будет обеспечено независимо от срока обращения.