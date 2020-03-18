Нур-Султан. 18 марта. КазТАГ – Ограничено количество рейсов регулярных международных автобусных маршрутов в РК, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК.

«На сегодняшний день приостановлены регулярные перевозки пассажиров и багажа автобусами между Казахстаном и КНР (13 рейсов), Узбекистаном (24 рейса) и Монголией (2 рейса). Приостановлена выдача бланков разрешений отечественным перевозчикам на нерегулярные перевозки пассажиров (1560 бланков) между Казахстаном и Кыргызстаном (30), Узбекистаном (100) Россией (300), КНР (1000), Монголией (30), Украиной (50) и Таджикистаном (50). Данные бланки предназначены для туристических и заказных маршрутов», — говорится в сообщении в среду.

Также сообщается, что ограничено количество рейсов регулярных маршрутов в международном сообщении осуществляемых автобусами и микроавтобусами в два раза с Россией и Кыргызстаном. Приостановлен транзит регулярных и нерегулярных автобусных (микроавтобусных) перевозок.

«В целях обеспечения бесперебойной доставки продуктов питания, товаров народного потребления и медицинского назначения перевозка грузов и почтовых отправлений автомобильным транспортом в международном двустороннем и транзитном сообщении не ограничиваются», — отмечается в сообщении.