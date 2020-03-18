Жителям и гостям Алматы дали 72 часа на въезд и выезд полного закрытия города на карантин

Алматы. 18 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Жителям и гостям Алматы дается 72 часа на въезд и выезд полного закрытия города на карантин, сообщил первый заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов.

«Что касается авиа и железнодорожных сообщений. Всем алматинцам, которые находятся за пределами города, отводится 72 часа на въезд», — сказал Кожагапанов на брифинге в среду.

Он отметил, что на выезд из города также отводится 72 часа.

«Такие же правила на выезд действуют для тех граждан нашей страны и иностранных граждан, которые сейчас находятся в Алматы, чтобы покинуть этот город», — добавил он.