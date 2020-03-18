Золото резко подорожало по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне во вторник

Алматы. 18 марта. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне во вторник составила $1536,2.

Относительно утреннего фиксинга во вторник стоимость тройской унции в долларовом выражении повысилась на 63,85.

Стоимость унции золота в евро составила 1400,4 (+69,4), а в британских фунтах – 1275,66 (+63,62).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.