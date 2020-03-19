Нур-Султан. 19 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Цена на хлеб не будет подниматься выше Т95 в Нур-Султане, сообщил руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства столицы Ерлан Бекмырзаев.

«В прошлом году мы закупили 8 тыс. тонн муки. Этого объема достаточно на один год. И, соответственно, цена на хлеб не будет подниматься выше Т95», — сказал Бекмырзаев на брифинге в СЦК в четверг.

По его словам, сегодня в городе имеется порядка 48 тыс. тонн запаса продовольственных товаров.

«Это примерно месячная норма потребления. Также мы договорились с регионами и крестьянскими хозяйствами по прямым поставкам продуктов питания в город. По овощной группе (картофель, морковь, капуста, лук) имеются договоренности СПК с поставщиками на поставку продукции. На это выделено дополнительно Т1 млрд, (…) порядка 14 тыс. тонн овощей», — отметил Бекмырзаев.