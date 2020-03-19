«Нет спирта!? Без паники. Купите водку, тоже ничего. Но, применять наружно!»

Сетевые СМИ о коронавирусе и борьбе с ним

Сауле ИСАБАЕВА – «Казахстан на карантине: что ждет нас дальше?» — Итак, это случилось — вирус COVID-19, ставший причиной общемировой истерии, добрался до Казахстана. Власти тут же приступили к реализации специальных превентивных мер, а население погрузилось в атмосферу надвигающегося «апокалипсиса». И никто пока не рискует делать прогнозы относительно того, как долго страна пробудет в карантинном режиме и сколько может быть инфицированных. А тем временем некоторые эксперты утверждают, что массовая паника способна обернуться гораздо худшими последствиями для отечественной экономики, нежели сама эпидемия.

Возвращаясь к ситуации в Казахстане, Александр ЮРИН говорит о на удивление логичной последовательности действий и событий, когда буквально с каждым днем мы видели что-то новое. Так, появление первых зараженных вирусом COVID-19 главный санитарный врач страны Жандарбек БЕКШИН прогнозировал на 11-16 марта. О проведении комплекса превентивных мер с акцентом на запрет массовых мероприятий и о досрочном роспуске школьников и студентов было объявлено спустя два дня после заявления Бекшина — 12 марта, хотя, согласно официальным данным, на эту дату в стране не было зафиксировано ни одного случая заражения. И уже на следующий день министр здравоохранения сообщил о появлении в стране первых инфицированных, после чего в социальных сетях стали появляться шутки о том, что вирус, наконец-то, соизволил посетить Казахстан в ответ на зов чиновников.

Экономист Жарас АХМЕТОВ тоже считает, что в странах, охваченных эпидемией, она бьет, прежде всего, по туризму, сектору развлечений и транспорту. Но поскольку доля первых двух сфер в отечественной экономике мизерная, то потери, полагает он, понесут лишь люди, работающие в них. К тому же в отличие от Китая и Европы, уже столкнувшихся с эпидемией, Казахстан не очень активно включен в трансграничные производственные цепочки, а потому снижение уровня мировой торговли, на взгляд эксперта, тоже не должно особо сказаться на стране. Существенное влияние на отечественную экономику, по его мнению, может оказать падение нефтяных цен на фоне новостей о распространении коронавируса. И еще одной потенциальной угрозой может стать скачок инфляции, спровоцированный панической скупкой напуганными гражданами продуктов и товаров первой необходимости, особенно в случае, если паника протянется достаточно долго.

Дамир СЕРИКПАЕВ – ««Мир уходит на карантин». Жаксыбек Кулекеев о том, какие последствия для Казахстана будет иметь введение режима ЧП» — Бывший министр экономики и торговли, а также образования и науки, а ныне научный руководитель AERC, профессор экономики Жаксыбек КУЛЕКЕЕВ считает, что введение режима ЧП стало вынужденной, но необходимой мерой — Указ главы государства стал правильным. На первый взгляд может показаться, что это решение является чрезмерным – всего 8 заразившихся, но посмотрите на другие страны: там также вводятся ограничительные меры. Итальянцы вообще упустили время для введения в стране режима ЧП. Некоторые государства также прозевали момент, когда можно было отделаться легким испугом. В данной ситуации надо реагировать жестко и быстро. Тем более зная наших соотечественников, которые нередко ко всему относятся слишком легкомысленно и даже безалаберно. Теперь главное — выйти из всей этой истории с минимальными потерями: людскими и экономическими.

По его словам, пандемия нового коронавируса отразится не только на казахстанской, но и на глобальной экономике, потому что этот кризис — первый в своем роде. Раньше мир сталкивался с разными видами экономических кризисов – энергетических, фондовых, банковских, геополитических, военных. Однако современная мировая экономика еще не испытывала глобальных шоков от заболевания, парализовавшего весь мир. Никто конкретно не знает, какие последствия несет в себе Covid-19, бывают ли после него какие-либо осложнения и так далее. Для того чтобы изучить новый вирус и найти вакцину, понадобится время. Возможно, полгода, но даже с учетом купирования заболевания никто не знает, как долго будут длиться афтершоки.

— Сегодня весь мир уходит на карантин. Сколько это будет длиться в той или иной стране, не знает никто. Возможно месяц, возможно два. Даже после снятия ограничительных режимов люди еще долгое время будут бояться вести прежний образ жизни, панические настроения будут наблюдаться в любом случае – это человеческая психология. Соответственно, это еще долго будет отражаться на различных секторах экономики: торговле, сфере услуг, развлечениях, туризме и прочее. Здесь пока невозможно смоделировать экономические потери. А мир уже несет серьезные убытки, и мы тоже.

Помощь потребуется казахстанцам и для покрытия кредитов — как потребительских, так и корпоративных. Смогут ли представители тех секторов экономики, которые фактически попали под вынужденные ограничения, в таких условиях вовремя внести платежи в банки? Вот один из главных вопросов.

Александр ГРИГОРЯНЦ – ««Жизнь людей важнее отдыха и финансов»: как казахстанские власти будут бороться с коронавирусом в режиме ЧП» — В связи с этим корреспондент медиа-портала Caravan.kz поговорил с отечественным политологом Данияром АШИМБАЕВЫМ, дабы узнать, действительно ли эти меры были столь необходимы и как в дальнейшем будет действовать государство — Мы видим, что поэтапно вводились карантинные меры: ограничение пассажирских перевозок, меры по охране здоровья людей, отмена массовых мероприятий и так далее. Введение чрезвычайного положения — это логическое завершение данных действий. Можно спорить о методах, но на данный момент распространение коронавируса представляет немалую угрозу, учитывая халатное отношение многих граждан к нормам гигиены. На примере Италии мы видим, как заболевание, которое достаточно легко локализовать, можно превратить в смертельную эпидемию.

Есть уже пример Китая, который, введя чрезвычайные меры, уже вышел из списка стран, представляющих главную угрозу. Учитывая нашу границу с Китаем и плотность населения, введение чрезвычайных мер является вполне логичным шагом. Понятно, что эта ситуация достаточно неприятная, она ударила по жизненным планам многих людей, но здоровье населения является гораздо более важным приоритетом. Тем более мы видим, что в Китае уровень угрозы уже снижается, поэтому не исключено увеличение грузопотока между Казахстаном и Китаем, так как Казахстан сильно зависит от китайского экспорта.

Понятно, что малый и средний бизнес сейчас несет определенные потери, но, с другой стороны, надо понимать, что эта ситуация дает и немалые возможности. Мы уже видели, что масса производств в стране практически пропала. По многим позициям мы пользуемся импортом, в том числе китайским, по категории товаров, которые мы могли бы производить у себя сами. Возьмите ту же ситуацию с медицинскими масками. Поэтому мне кажется сейчас: если конструктивная часть бизнеса будет готова пойти на такого рода проекты и получить поддержку государства, то в вопросе импортозамещения можно даже сыграть себе на пользу.

Я думаю, будут найдены какие-то компромиссные решения, потому что снижение деловой активности повлечет за собой рост кредитных рисков по невыплатам и задержкам платежей. Думаю, что государство должно с участием и предпринимательского сообщества, и прежде всего банковского пойти на смягчающие меры в этой ситуации. Надо понимать, что у нас финансовая система изначально ориентировалась на интересы банков второго уровня. В этой ситуации надо понять, что извлекать сверхприбыль из экономики, находящейся в условиях кризиса, как минимум, аморально. Необходимо выработать определенный алгоритм, чтобы банки не остались в минусе, и малый, и средний бизнес не страдал.

Роман ИВАНОВ – «Пандемия коронавируса — репетиция передела мира» — Пандемия коронавируса и борьба с ней — всего лишь генеральная репетиция действий во время грядущего передела мира, считает Петр СВОИК. Уже сейчас меры по якобы защите от пандемии начали рушить сложившиеся хозяйственные связи. Сама по себе болезнь вовсе не причина, это просто возможность «потренироваться» действиям в таких условиях.

Однако необходимость такового передела, по мнению Своика, назрела давно. В его процессе эксперт предрекает различные беды, но в будущем ситуация наладится. Однако будут не только выигравшие, но и проигравшие.

— Болезнь просто стала поводом для очередного этапа большой игры по переделу мира из однополярного глобального в несколько макрорегионов. Этот передел можно сравнить с капитальным ремонтом в большой квартире с ее перестройкой. И с разделом большой семьи на несколько отдельных.

Хотя в будущем такой передел и сулит выгоду каждому участнику, но в процессе неизбежны большие затраты и ухудшение условий жизни

Некоторые сейчас называют пандемию «прививкой», которая потом якобы защитит от большой болезни. Но эта болезнь все равно грянет, и вся польза от этой прививки в возможности «потренироваться». Посмотреть, что нужно будет делать, чтобы совсем не умереть.

В чем для нас главные риски этой «Большой игры»? Тут нужно понимать, что мы почти чемпионы мира по внешней зависимости. Мы абсолютно внешнеориентированная экономика, и в этом огромная проблема. Кстати, ощущать это мы начали уже сейчас, когда упала цена на нефть.

В чем наши плюсы? В том, что мы уже часть Евразийского союза

А он в конечном счете выиграет, хотя и нескоро, а до этого будут тяжелые потери. Мало того, мы еще и считаемся его учредителями.

Эрик БАЙЖУНУСОВ, врач-хирург – «Как жить при карантине?» — Итак, что мы знаем об этом вирусе из Китая? Очень заразен. Поражает сразу дыхательные пути и быстро переходит в лёгкие. Оттуда и кашель. Говорят, сухой. То есть без мокроты. Температура особо не повышается. Слабость. И потом наступает недостаточность дыхания. Альвеолы, то есть маленькие пространства в лёгких, где происходит всасывание кислорода в организм заполняются жидкостью или пеной и дышать становится очень тяжело. И от этого умирают. В основном те, у кого хронические болезни бронхов и лёгких. Такая вот картина.

Быстро распространяется при температуре 8-9 градусов тепла. Значит весна – самая благодатная пора для нашего врага. Более тёплую или холодную погоду не любит. Умирает сразу. Значит если кипятить всё, с чем мы соприкасаемся, то его можно убить. Также умирает от антисептиков, в том числе от спирта. Это тоже хорошо.

Таким образом, инфекция шагает по своему «экватору» вокруг планеты. Там, где наступает весна. Переход от одного времени года к другому этому способствует. Это тоже понятно.

Хорошая новость – как я и предполагал, Китай и Корея быстро справились с эпидемией. Стало быть, с востока опасности ждать не приходится. Италия далеко. Туда наши редко ездят, хотя где только сейчас казахов не носит. Но всё же сообщения туда не так часты, как с соседями по континенту. Германия становится проблемой. Но там тоже управятся быстро надеюсь.

Ограничьте контакты с внешним миром. Если невозможно не работать – только на работу и домой. Больше никуда. Больше жидкости, чай с лимоном или со всем, где есть витамин С. НЕ ЗДОРОВАЙТЕСЬ НИ С КЕМ ЗА РУКУ. Пускай обижается. Не до этого.

Не ходите в гости. И не зовите никого. Особенно если есть дети или пожилые люди дома. Ваш дом – ваша крепость. Проветривайте помещение, где работаете, дом, где живёте. Делайте прогулки по вечерам. Подышите свежим воздухом.

Держите дома спирт. Больше спирта. Старайтесь обрабатывать руки ими после всякого контакта. Особенно детям. Обрабатывайте им руки и другие открытые участки тела. Так нужно. Нет спирта!? Без паники. Купите водку, тоже ничего. Но, применять наружно!

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