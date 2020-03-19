Атырау. 19 марта. КазТАГ — Факт распространения «фейка» о случае коронавируса расследуют в Атырауской области, передает КазТАГ.

«За распространение ложной информации законом предусмотрена ответственность. В Атырауской области на сегодня один такой факт уже зарегистрирован, проводится досудебное расследование. Это связано с Индерским районом, за распространение ложной информации о якобы выявленном случае коронавируса», — сказал начальник местной полицейской службы (МПС) департамента полиции (ДП) Атырауской области Алибек Кайыров на брифинге в четверг.

Ранее в социальных сетях было распространено сообщение, что у студента, вернувшегося из Германии и помещенного на карантин в инфекционном отделении Индерской районной больницы, обнаружен коронавирус. Факт не подтвердился.

Еще одно сообщение в соцсетях появилось буквально на днях. Якобы у жителя Кульсары, вернувшегося из Дубая, обнаружили коронавирус и его сейчас лечат от этой болезни в районной больнице.

«Житель Кульсары приехал из Мекки. Он летел через Стамбул в Алматы, и у одного из пассажиров этого рейса был обнаружен коронавирус. Поэтому его поместили под карантин и взяли анализ, который показал, что коронавируса у него нет», — сообщили в Жылойской районной больнице.