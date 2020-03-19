Кабмин решил внести законопроект о мирных собраниях в мажилис в его нынешнем виде

Нур-Султан. 19 марта. КазТАГ – Правительство Казахстан решило внести законопроект о мирных собраниях в мажилис в его нынешнем виде, передает корреспондент агентства.

«Внести на рассмотрение мажилиса парламента Республики Казахстан проект закона Республики Казахстан «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан», — говорится в постановлении правительства.

Также кабмин постановил внести на рассмотрение мажилиса действующий проект закона «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам порядка организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан».