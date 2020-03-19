Карантин в Алматы: Обстановка на блокпосту по Талгарской трассе (фото)

Алматы. 19 марта. КазТАГ — Мадина Алимханова/Махамбет Абжан. Об обстановке на блокпосту по Талгарской трассе рассказала корреспондент агентства.

Как передает корреспондент агентства с места события, Талгарская трасса перекрыта в районе супермаркета Magnum на светофоре; в город пропускают только медиков, сотрудников правоохранительных органов и тех, кто доставляют в город продукты питания, в общем, товары первой необходимости; из города выпускают жителей, тех, которые проживают в области; также пропускают тех алматинцев, которые возвращаются по Талгарской трассе в город.

В связи с этим по Талгарской трассе со стороны Талгара в сторону города вытянулась большая пробка.

По словам корреспондента, сотрудников с тепловизорами на месте не видно.

Представитель акимата Алматы комментарий не дал, сказал, что комментарии можно получить в штабе, который находится в акимате.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, СОБР, спецназ, военные, а также находится, как минимум, одна военная техника.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии, позже получившей название COVID-19 (разновидность коронавируса). По последним данным, зарегистрировано более 194 тыс. заболевших в нескольких странах и более 7,8 тыс. смертельных случаев.