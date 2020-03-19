Мухтар Джакишев вышел на свободу по УДО

Семей. 19 марта. КазТАГ – Бывший руководитель АО «НАК «Казатомпром» Мухтар Джакишев вышел на свободу условно-досрочно, передает КазТАГ.

Как передает с места корреспондент КазТАГ, возле колонии в Семее собрались более 50 человек, в числе которых гражданские активисты, журналисты, приехавшие из Алматы, Нур-Султана, Атырау, Актобе, Усть-Каменогорска.

Напомним, 12 марта 2010 года суд признал Джакишева виновным в коррупции и приговорил к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Экс-глава «Казатомпрома» отбывал наказание в Восточно-Казахстанской области. За это время у него значительно ухудшилось здоровье.

Ряд ведущих международных правозащитных организаций, а также государственных органов ряда западных стран признали Джакишева политическим заключенным.

3 марта 2020 года суд в Семее удовлетворил ходатайство Джакишева об условно-досрочном освобождении (УДО), он выходит на свободу.