Ограничения по проведению таможенных проверок из-за коронавируса ввел КГД РК

Нур-Султан. 19 марта. КазТАГ — Ограничения по проведению таможенных проверок из-за коронавируса ввел комитет государственных доходов (КГД) министерства финансов (МФ) РК, сообщает пресс-служба ведомства.

«Введение отдельных ограничений по проведению таможенных проверок. В рамках мер по противодействию и распространению коронавирусной инфекции COVID-19 и усиленного режима обеспечения безопасности по таможенным проверкам приостановлены или отменены следующие проверочные мероприятия:

1) приостановлено вручение документов таможенных проверок и проверки таможенных документов и сведений (акты проверок, уведомления, требования) нарочно;

2) отменены выездные таможенные проверки назначенные, но не начатые по состоянию на 16 марта 2020 года;

3) приостановлено назначение выездных таможенных проверок, за исключением случаев, предусмотренных УПК РК (пп.10 п. 10 статьи 418 Кодекса РК «О таможенном регулировании в Республике Казахстан»);

4) приостановлен прием граждан по вопросам проведения консультаций между органом государственных доходов и декларантом в соответствии со статьями 26 и 65 Кодекса и приказом МФ РК от 23 февраля 2018 года №264 «Об утверждении правил и сроков проведения консультаций»;

5) изменен действующий срок представления отчетности по использованию иностранных товаров, в том числе товаров, в отношении которых применяются более низкие ставки ввозных таможенных пошлин, чем установленные ТН ВЭД ЕАЭС», утвержденной приказом МФ РК от 15 марта 2018 года №367, с ежеквартального на один раз в полугодие до 10 числа месяца, следующего за отчетным», — говорится в распространенном в четверг сообщении.