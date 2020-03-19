Алматы закрыт на карантин – что происходит в городе и на блокпостах вокруг (фото)

Алматы. 19 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. С 19 марта в Алматы начал действовать карантин. Еще через два дня город будет полностью закрыт. Но паники нет.

Первое, что бросается в глаза, когда едешь к выезду из города – отсутствие пробки со стороны Талгара. Пустая дорога в утренний час пик, когда жители пригорода едут на работу в Алматы, сама по себе вызывает ощущение нереальности происходящего.

На блок-постах на Талгарской трассе и Кульджинском тракте с 00.00 выставлены бетонные ограждения, стоит военная техника, дежурят сотрудники полиции и солдаты внутренних войск. Многие жители окрестных поселков приехали этой ночью посмотреть на то, как будут закрывать город. Видимо, до последней минуты не могли поверить, что такое может случиться в нашей стране.

Утром людей, пытавшихся пройти в город пешком, было немного. Они показывали сотрудникам полиции какие-то справки, но большинству это ничем не помогло. Пожилая женщина в отчаянии пыталась доказать полицейским, что живет в городе, но поехала к родственникам в поселок и не взяла с собой удостоверение – оно осталось дома, а привезти его к блокпосту некому, муж умер, а дети разъехались. В отчаянии она металась перед заграждением. Лишь после того, как вмешались журналисты, сотрудники правоохранительных органов согласились проверить достоверность слов старушки, пробив ее данные по своим базам.

А молодая девушка с чемоданом так и не смогла пробиться – ей нужно было на вокзал, где ее ждали родные. Билеты на поезд до Тараза были у них, а времени ехать к блокпосту через полгорода уже не оставалось.

Поскольку город закрыли быстро и внезапно, многие просто не успели сориентироваться и вовремя справиться с ситуацией. Да, брифинги накануне шли один за другим. Но это было днем, в рабочее время, когда мало кто может отложить все дела и сидеть перед телевизором или читать новости в интернете. Тем более, что заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов заявил накануне, что на то, чтобы вернуться в Алматы или выехать из города дается 72 часа. Многие на это и рассчитывали. Поэтому ключевое слово, которым можно описать то, что происходило на блокпосту на Талгарской трассе – растерянность.

Происходящее действительно сложно было понять. По Талгарской трассе растянулась пробка из въезжающих в город алматинцев. При этом на блокпосту их встречали сотрудники полиции, СОБРа, спецназа, внутренних войск, акимата, не было только обещанных медработников с тепловизорами.

На Кульджинском тракте все было наоборот – огромная пробка выстроилась из желающих выехать из города. При этом их проверяли довольно тщательно. Данные каждого не только выезжающего, но и выходящего из города пешком, фиксировали… медработники. Единственным их орудием производства были бумага и ручка, тепловизоров не было и здесь. В то же время, по Талгарской трассе покинуть город можно было практически свободно.

Сам город в одночасье изменился до неузнаваемости. В будний день, даже в час пик, на дорогах не было пробок, чего не наблюдалось последние лет 15 как минимум. В теплый солнечный весенний день улицы были практически пустыми. Пустовали лавочки в парках и скверах, пустовало большинство детских площадок. Автобусы тоже были почти пустые, а редкие пассажиры (далеко не все из которых были в масках), старались не держаться за поручни и по возможности ни к чему не прикасаться руками.

Многие непродовольственные магазины и офисы компаний закрыты – на дверях висят объявления о том, что в связи с коронавирусом, офис закрыт. Иногда указываются адреса офисов и точек продаж, которые пока еще работают. Закрыты кафе, рестораны, библиотеки, развлекательные центры, мелкие бутики в переходах у станций метро.

В продовольственных магазинах и супермаркетах все спокойно. Но, как рассказывают продавцы, накануне был невероятный ажиотаж даже в зоомагазинах – все скупали мешками.

Жизнь идет своим чередом даже в оцепленном полицией жилом комплексе «Сункар», где у одного из жильцов обнаружили коронавирус. Туда никого не впускают и никого не выпускают, но жильцы спокойно ходят во дворе, обмениваются новостями, делают покупки в единственном доступном им маленьком магазинчике, принимают «передачи с воли» и даже занимаются физкультурой на спортивной площадке. При подготовке данного материала стало известно, что на карантин закрыты еще три дома рядом с ЖК «Сункар».

От всего происходящего возникает ощущение, что алматинцы оказались в центре какого-то фильма-катастрофы. Интрига есть, сюжет лихо закручен, никто не знает, что будет дальше, очень хочется поскорее узнать, чем все это закончится и больше никогда не пересматривать это кино.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии, позже получившей название COVID-19 (разновидность коронавируса). По последним данным, зарегистрировано более 219 тыс. заболевших в нескольких странах и более 7,8 тыс. смертельных случаев.