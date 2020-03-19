Распустить отдыхающих в санаториях по месту жительства предписали санврачи Алматы

Алматы. 19 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Распустить отдыхающих в санаториях по месту жительства предписали санитарные врачи Алматы, сообщает региональная службы коммуникаций (РСК) города.

«По решению регионального штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции по городу Алматы постановлением исполняющего обязанности главного государственного санитарного врача города Алматы от 17 марта текущего года даны предписания руководству санаторно-курортных и оздоровительных организаций. В сообщении говорится, что в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 среди жителей города Алматы и в рамках указа президента РК «О введении чрезвычайного положения» руководству санаторно-курортных и оздоровительных организаций следует распустить всех отдыхающих по месту постоянного жительства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в городе имеются очаги заражения коронавирусом.

«Главная задача – разорвать цепочку заражения. В целях недопущения распространения вируса в городе и его экспорта в другие регионы с 19 марта текущего года в Алматы вводится карантин. Всем иногородним отдыхающим рекомендуется покинуть территорию мегаполиса», — следует из сообщения.

В целом для недопущения распространения коронавирусной инфекции, подчеркивается далее, необходимо соблюдать меры личной профилактики: чаще мыть руки и использовать антисептик. Мыть руки необходимо каждые полчаса в течение 20 секунд с использованием мыла. Если поблизости нет ни раковины, ни мыла, то убить микробы поможет обычный антисептик.

А также «проветривать помещение как можно чаще, ограничить выход в общественные места, избегать рукопожатий и другого близкого контакта, укреплять иммунитет, в случае появления симптомов простудных заболеваний при подозрении на ОРВИ и грипп, жалоб на общую слабость, сухой кашель, необходимо сразу вызвать врача из поликлиники или «скорую помощь». Кроме того, следует избегать места массового скопления людей, без необходимости не выходить на улицы и не пользоваться общественным транспортом».