Ученые начали испытание вакцины от коронавируса – ВОЗ

Алматы. 19 марта. КазТАГ — Ученые начали испытание вакцины от коронавируса, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Первые испытания новой вакцины начались через 60 дней после того, как стала известна генетическая структура нового коронавируса. Это большое достижение», — цитируют «Новости ООН» Гебрейесуса в четверг.

Также он рассказал об исследованиях в области лечения COVID-19, которые координирует ВОЗ и ее партнеры. Данные, собранные по всему миру, сводятся в единую базу, чтобы получить неоспоримые свидетельства в пользу того или иного препарата.

«Мы назвали эти исследования «проявлением солидарности», — сказал глава ВОЗ.

Он отметил, что все испытания проводятся по единой упрощенной схеме, которая позволяет даже самым перегруженным больницам принимать в них участие.

Чтобы выиграть время до появления вакцины и лечения, эксперты ВОЗ рекомендуют и дальше применять меры, которые доказали свою эффективность в Китае и Южной Корее: выявлять заразившихся, а также отслеживать и изолировать всех, кто находился с ними в контакте. Они советуют сокращать возможность распространения инфекции, отменяя массовые мероприятия.

«Это позволит ослабить нагрузку на систему здравоохранения», — подчеркнул Гебрейесус.

Как отметили эксперты ВОЗ, если не выявлять и не изолировать заразившихся, то инфекция начнет снова распространяться, как только будут отменены жесткие меры общественного характера.

В качестве позитивного примера гендиректор ВОЗ привел ситуацию в Южной Корее.

«Месяц назад в этой стране стремительно распространялась инфекция, (…) но Южная Корея не сдалась. (…) Там разработали инновационные методы тестирования и расширили возможности лабораторий; там распределяли маски, выявляли заразившихся и тех, кто находился с ними в контакте и изолировали их. В результате этих усилий в последние недели в Южной Корее последовательно сокращается ежедневное число новых случаев. На пике эпидемии каждый день заражалось 800 человек, сегодня там лишь 90 новых случаев», — напомнил он.

Также глава ВОЗ сообщил, что 173 тыс. частных лиц и организаций внесли $43 млн долларов в Фонд солидарности в борьбе с COVID-19.

«Я верю, что благодаря совместным усилиям нам удастся победить», — подчеркнул Гебрейесус.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии, позже получившей название COVID-19 (разновидность коронавируса). По последним данным, зарегистрировано более 194 тыс. заболевших в нескольких странах и более 7,8 тыс. смертельных случаев.