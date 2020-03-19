Скопление танков близ Аягоза объяснили проверкой боеготовности в рамках режима ЧП

Нур-Султан. 19 марта. КазТАГ – Скопление танков близ города Аягоз Восточно-Казахстанской области объясняется проверкой боеготовности в рамках режима чрезвычайного положения (ЧП), сообщает пресс-служба министерства обороны Казахстана.

«18 марта по ранее утвержденному плану проверок боевой готовности одна из воинских частей Аягозского гарнизона была приведена в высшую степень боевой готовности. Вся техника исправна и вышла в установленное время. Техника и военнослужащие показали себя отлично. Совершение марша было отменено. Дополнительно проведена специальная обработка техники и через два часа возвращена в пункт постоянной дислокации. Проверка проводилась в рамках мероприятий по противодействию распространения коронавируса в вооруженных силах и была завершающим этапом. С сегодняшнего дня по указанию генерального штаба ВС РК все проверки вне пунктов постоянной дислокации приостановлены», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Ранее в интернете появилось видео, на котором видно большое количество танков, размещенных на поле вдоль трассы. Авторы ролика, комментируя ситуацию за кадром, выражают недоумение в связи с таким скоплением военной техники.