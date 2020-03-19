Уход с рынка бизнеса РК из-за администрирования цен на продовольствие прогнозирует эксперт

Алматы. 19 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Уход с рынка бизнеса Казахстана из-за жесткого администрирования цен на продовольствие прогнозирует управляющий директор AERC Олжас Тулеуов.

«Очень пугают заявления минторговли Казахстана, согласно которым цены в магазинах директивно «должны вернуться на уровень начала прошлой недели», а «правительство не позволит наживаться на гражданах в условиях чрезвычайного положения». Поясняем. На первый взгляд, требования и намерения минторговли, которые защищают (финансовое благополучие – КазТАГ) (…) граждан, кажутся верными. Однако нерыночное административное регулирование цен, заключающееся лишь в «советском» требовании, контроле, штрафах, наказании и так далее, тем более в условиях карантина, когда спрос растет, а значит и толкает цены вверх, могут иметь обратный деструктивный характер. Так, если сейчас, когда складские запасы сокращаются, спрос со стороны потребителей усиливается, цены поставок увеличиваются, продавцов еще и заставлять держать цены, а может и снижать их, они тривиально уйдут с рынка, закроют свои точки до лучших времен», — говорится в посте Тулеуова на странице в Facebook.

И тут, по его мнению, начнется инфляционная спираль «дефицит товаров – рост цен – дефицит товаров – рост цен и далее», а также снизится доступ населения к продовольствию.

«Тогда уже некого будет заставлять снижать цены, и товары придется раздавать по карточкам из государственных складов. К слову, уже сейчас в Нур-Султане ввели ограничение на продажу сыпучих продовольственных товаров в размере не более пяти кг на одного покупателя», — подтверждает свою мысль эксперт.

И далее задается закономерным вопросом и сам же на него отвечает.

«Но что тогда сделать в текущих особых условиях, чтобы не усугубить и без того непростую ситуацию? Так минторговли вместо того, чтобы вербально и письменно требовать снижения цен, должен сам закупать по рыночной цене продукты питания и жизненно необходимые непродовольственные товары у продавцов, а потом через специальные точки сбыта реализовывать их населению по цене «на уровне начала прошлой недели» или позапрошлой недели, или вообще месячной давности. Это своего рода потребительское субсидирование за счет средств государства, отдаленно напоминающее механизм «helicopter money». Сейчас на это очень важно обратить внимание, иначе потом может быть еще хуже, и тогда придется тратить еще больше средств на выправление ситуации», — предупреждает Тулеуов.