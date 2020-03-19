Соблюдать расстояние не менее метра в очереди между покупателями обязали жителей столицы РК

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Нур-Султан. 19 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Соблюдать расстояние не менее метра в очереди между покупателями жителей столицы обязал руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства Нур-Султана Ерлан Бекмырзаев.

«Крупные торговые объекты – это ТРЦ, рынки, торговые дома, торговые центры закрыты, кроме расположенных в них объектов, реализующих продукты питания и товары первой необходимости, а также аптек, кассовых отделений банков. Они работают в обычном режиме. При этом вышеуказанные объекты должны: первое — обеспечить бесперебойную работу в штатном режиме; второе — усилить санитарные и дезинфекционные меры; третье — обеспечить соблюдение расстояния не менее одного метра между покупателями в очередях; четвертое — не допускать необоснованный рост цен на социально значимые продовольственные товары и товары первой необходимости», — сказал Бекмырзаев на брифинге в СЦК в четверг.

Он также отметил, что объекты общепита, такие как рестораны, кафе, столовые также приостанавливают свою деятельность.

«При этом они могут работать по онлайн-заказам и доставкам. А все остальные объекты бизнеса на период карантина приостанавливают свою деятельность», — подчеркнул Бекмырзаев.

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