Нур-Султан. 19 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. Предельные объемы масла и сыпучих товаров установили для клиентов магазинов Нур-Султана, сообщил руководитель столичного управления по инвестициям и развитию предпринимательства Ерлан Бекмырзаев.

«По ограничениям. На сегодня в торговых сетях имеются ограничения, то есть на один чек до 5 литров масла и до 5 кг сыпучих товаров: сахара, муки, крупы и так далее», — сообщил Бекмырзаев в четверг, отвечая на вопрос журналиста.

Он уточнил, что ограничения до пяти кг – «на каждый товар», отвечая на уточняющий вопрос, касается ли ограничение до пяти кг каждого товара (сахара, гречки, муки) или в общем сыпучих товаров.