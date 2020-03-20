Более 30 тыс. госслужащих могут перевести работать из дома в ближайшее время в РК

Нур-Султан. 20 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. Более 30 тыс. государственных служащих получат возможность работать из дома, сообщила пресс-служба министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

«На сегодня уже более 150 сотрудников МЦРИАП получили возможность работать дистанционно с информационными системами, в частности, с почтой и электронным документооборотом. Параллельно началась работа по подключению сотрудников всех государственных органов. Работы ведутся поэтапно, на данный момент проводится подключение министерств энергетики, экологии, здравоохранения, труда и социальной защиты населения. В результате этой работы, в ближайшее время более 30 тыс. госслужащих получат возможность работать из дома», — сообщили в пресс-службе МЦРИАП в пятницу.

В сообщении отмечено, что для обеспечения этой возможности операторами связи подготовлена необходимая инфраструктура с учетом требуемых параметров каналов связи в местах удаленного подключения.

«Для организации удаленного подключения госслужащих к системе документооборота осуществляется переход с платформы ЕСЭДО (Единая система электронного документооборота) на облачные технологии», — говорится в пресс-релизе.