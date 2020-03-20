Нарушителей карантина по коронавирусу будут наказывать, исходя из последствий – минюст РК

Нур-Султан. 20 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. Нарушителей карантина по коронавирусу будут наказывать, исходя из последствий, сообщил министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев.

«Меры к нарушителям карантина предугадать нельзя, санкции будут определяться по факту, что совершит нарушитель и к чему приведет это нарушение», — сказал Бекетаев на брифинге в пятницу.

Он предположил, что наказание может иметь широкий формат – от административного штрафа до уголовного наказания.

«Допустим, человек покинул оцепленную территорию, что сейчас уже есть в Алматы, сходил в магазин и вернулся – он уже поставил в опасность других. Поэтому призываю принимать эти меры всерьез», — добавил министр.