Назначена главный санврач Казахстана

Нур-Султан. 20 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. Назначена главный санитарный врач Казахстана, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения Диас Ахметшарип.

«На пост главного санврача назначена Есмагамбетова Айжан Серикпаевна», — сообщил Ахметшарип корреспонденту агентства в пятницу.

Есмагамбетова с ноября 2019 года возглавляла департамент политики общественного здравоохранения минздрава, до этого с марта по ноябрь 2017 года была директором департамента стратегического развития и общественного здравоохранения того же ведомства, а еще раньше – в 2014-2017 годы была директором департамента эпидемиологического надзора – заместителем главного государственного санитарного врача РК в Агентстве по защите прав потребителей, руководителем управления эпидемиологического надзора – заместителем главного государственного санитарного врача РК в комитете по защите прав потребителей министерства национальной экономики Казахстана.

Ранее стало известно, что Жандарбек Бекшин покинул пост главного санврача Казахстана. Одно из последних резонансных заявлений, сделанных Бекшиным до его отставки, было сделано 10 марта – он провел брифинг, на котором заявил, что в Казахстане в ближайшие дни «наконец-то» появится коронавирус.