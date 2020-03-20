Военнослужащие РК проводят санитарную обработку на улицах Нур-Султана и Алматы

Нур-Султан. 20 марта. КазТАГ – Военнослужащие Казахстана проводят санитарную обработку на улицах Нур-Султана и Алматы, сообщает пресс-служба министерства обороны РК.

«В данный момент проводится санитарная обработка местности. Бойцы используют специальные приборы ИДК-1 с раствором «Рубеж». На жителей никакого влияния он не оказывает», – рассказал начальник службы радиационной, химической и биологической защиты воинской части 03811 капитан Ермек Нысанбеков.

Как уточняется, на местах работают военнослужащие подразделений биологической защиты Вооруженных Сил.

«Личный состав подразделения биологической защиты ведет обработку объектов с наибольшим фактором распространения коронавирусной инфекции и очагов заболевания. Весь личный состав обеспечен моющими и дезинфицирующими средствами, а также средствами индивидуальной защиты и готов к выполнению любых мероприятий по борьбе с вирусной инфекцией», – отметил командир второго взвода четвертой роты первого батальона Военного института сухопутных войск капитан Тимур Тебереков.