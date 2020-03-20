Продажа долларов приостановлена в большинстве обменников Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 20 марта. КазТАГ – Продажа долларов приостановлена в большинстве пунктов обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т450,1, а продажи, в тех, где она осуществляется, – Т465.

В Алматы в пунктах обмена валют $1 покупают в среднем по Т447,6, а продают лишь четыре точки в среднем по Т453,5.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т453,4, продажа не осуществляется.

Официальный курс доллара США, установленный на пятницу Национальным банком Казахстана, составляет Т448,5.