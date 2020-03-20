Назарбаев призвал казахстанцев поддержать Токаева и правительство

Нур-Султан. 20 марта. КазТАГ – Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал казахстанцев поддержать главу государства Касым-Жомарта Токаева и правительство, сообщает сайт Елбасы.

«Мы оказались перед лицом крайне непростых угроз, которые в совокупности можно назвать «идеальным штормом». По сложности задач, решение которых нам требуется найти, нынешнее время в какой-то степени сопоставимо с периодом начала 90-х годов, когда нам было действительно очень тяжело. В этих условиях призываю всех казахстанцев поддержать действия президента страны Касым-Жомарта Токаева и правительства, которые реализуются в эти дни», — говорится в обращении Назарбаева в пятницу.

По его мнению, введение чрезвычайного положения в связи с коронавирусом – «это важный и необходимый шаг».

«Мы стали свидетелями как локальная вспышка коронавируса переросла в глобальную пандемию. В настоящее время вирус уже преодолел границы более 155 государств, в том числе и Казахстана. Его география неуклонно расширяется, сопровождаясь ростом числа жертв. Эта ситуация усугубляется глобальным финансовым кризисом, обвалом на сырьевых и валютных рынках. Все это оказывает влияние и на нашу страну», — отмечает первый президент.

Как отмечается в обращении, «правительству необходимо разработать сценарий контрмер на случай, если текущий кризис приобретет долговременный характер».

«При таком раскладе важно будет подготовить страну и граждан к жесткой экономии и комплексному выходу на траекторию устойчивого развития», — заключил Назарбаев.