В законе РК «О мирных собраниях» может появиться норма о госбезопасности

Нур-Султан. 20 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. В законе РК «О мирных собраниях» может появиться норма о государственной безопаности.

«К организации мирных собраний относятся: (…) проведение организатором мирных собраний в целях обеспечения государственной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья, защиты прав и свобод других лиц разъяснительной работы с участниками мирных собраний», — говорится в статье пятой проекта закона, полученном корреспондентом в пятницу.

Всего термины «угроза государственной безопасности» и «государственная безопасность» применены в проекте закона четыре раза.

Ранее данный законопроект был презентован в мажилисе министром информации и общественного согласия РК Дауреном Абаевым, однако текст проекта не удалось получить ни у представителей МИОР, ни в пресс-службе мажилиса.

Отметим, что в юридической практике в казахстанских законах указывается термин «национальная безопасность», а не «государственная безопасность». Понятие «государственная безопасность» применялось в СССРво время существования комитета государственной безопасности (КГБ). С восстановлением независимости Казахстан реорганизовал КГБ республики в КНБ – комитет национальной безопасности.