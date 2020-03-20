Бизнесмены пообещали обеспечивать блокпосты и медиков в Нур-Султане бесплатным питанием

Нур-Султан. 20 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. Бизнесмены пообещали обеспечивать блокпосты и медицинский персонал в в Нур-Султане бесплатным питанием, сообщили в пресс-службе НПП «Атамекен».

«Ряд заведений общественного питания города приняли решение снабжать блокпосты вокруг города (Нур-Султан – КазТАГ) горячей едой и напитками», — сообщили в «Атамкен» корреспонденту агентства в пятницу.

Также в сообщении сообщается, что бизнесмены связались с одной из больниц Нур-Султана, где одномоментно работает около 70 человек персонала, который помогает в борьбе с коронавирусом.

«Для обеспечения их питания требуется 210 порций ежедневно. Неравнодушные бизнесмены намерены помочь и другим категориям людей: пенсионерам, инвалидам-одиночкам, малоимущим и обеспечить их едой. Инициативная группа готова ежедневно доставлять пищу и просит всех неравнодушных людей присоединиться к ним и помочь в реализации идеи», — резюмируется в пресс-релизе.