Алматы. 22 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Алматы организованы 12 аварийных бригад для разрешения внештатных ситуаций, заявил коммерческий директор ТОО «Алматинские тепловые сети» Булат Кулатаев.

«Для разрешения внештатных ситуаций организованы 12 специальных бригад (в которые вошли – КазТАГ) 40 единиц спецтехники порядка и 126 рабочих», -сказал Кулатаев набрифинге в КГУ «Региональная службакоммуникаций Алматы» в воскресенье.

По его словам, оплата за предоставленные услуги принимаются онлайн на всех известных ресурсах.

«В связи с введением карантина в городе Алматы теплоснабжение населения не прекращается. Температура позволяет где-то отключать от теплоснабжения. По заявкам потребителей — юрлиц в отдельно стоящих зданиях отключение будет производиться. Массового отключения не предполагается», — сказал Кулатаев.

Центр по обслуживанию потребителей алматинских тепловых сетей закрыт. Вся работа переведена в режим онлайн. Для получения консультаций, рекомендаций, передачи заявок работают, по словам директора компании, многоканальный телефон call-центра – 8 (727) 341 07 77.

Кроме того, в ЦОПах (центрах по обслуживанию предпринимателей) организован, по его информации, прием заявок.

«В период выставления счетов за март и апрель счет в квитанции будет отражаться. Если физлица и не смогут производить оплату, то компанией предусмотрена отсрочка до конца 2020 года», — заверил Кулатаев.

Как пояснил руководитель ТОО «Алматинские тепловые сети», при обращении в call-центр, который работает с 8.00 до 18.00, звонок будет регистрироваться и компания будет предоставлять отсрочку.