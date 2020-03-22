Карантин в Алматы, день четвертый

Алматы. 22 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. С 22 марта Алматы стал полностью закрытым городом.

Все внутренние рейсы в аэропорту Алматы отменены полностью. Тем не менее, аэропорт не закрыт – летают грузовые самолеты, рейсам, следующим на дальние расстояния разрешено приземляться для дозаправки, прилетают наши граждане, остававшиеся за рубежом, вылетают иностранцы. Правда, пассажиров совсем не много – порой самолеты вылетают всего с 5 пассажирами на борту.

Сложно приходится иногородним, вернувшимся в Казахстан и оказавшимся в закрытом городе. Тех, кто прибыл из стран с высокой степенью распространения коронавируса, отправляют в карантин. Остальным, кто прилетел из других стран и в течение последних 14 дней не посещал государства с высокой степенью риска по Covid-19, приходится добираться до своих городов «на перекладных». Из аэропорта им нужно своим ходом добираться до блок-поста, где их после предъявления авиабилетов и посадочных талонов, и проверки места жительства, выпускают за пределы города. А дальше – как получится. Либо приходится искать такси, которое довезет до другого города, либо, если заранее куплен билет на поезд, ехать до ближайшей станции, откуда продолжить поездку уже по железной дороге. Доехать на машине до соседнего города обойдется в Т15-Т25 тыс. с человека.

Железнодорожные вокзалы закрыты. Товарные поезда прибывают, а пассажирские, следующие транзитом через Алматы, проходят мимо, не делая остановку в закрытом городе. Людей практически нет – что в залах аэропорта, что на площади перед вокзалом.

Пусто и на блок-посту на Кульджинском тракте. Там по-прежнему дежурят полицейские, солдаты внутренних войск, медики с тепловизорами. Тепловизоры, кстати, медицинские, а не те, которые предназначены для измерения температуры батарей отопления, как сообщали некоторые блогеры. Проезжать разрешают бензовозам и фермерам, привозящим в город продукты питания, если их фамилии есть в специальном разрешительном списке от акимата.

Днем ранее в Алматы закрыли и парки. Но если парк Первого президента и парк Культуры и отдыха еще можно оградить от посетителей, просто заперев ворота, то с парком Южный сделать это не получится – в свое время окружавший его забор предусмотрительно снесли. И теперь единственственный способ закрыть парк – это повесить объявление о том, что парк закрыт на карантин. На входах в парк 28 гвардейцев-Панфиловцев просто повесили пестрые ленточки и поставили знак «Строительные работы». Впрочем, как на объявление, так и на ленточки обращают внимание далеко не все. Люди гуляют в парке с детьми, кормят слегка оголодавших голубей, катаются на велосипедах. А вот расположенный в парке Кафедральный собор закрыт. И если ранее митрополия сообщала, что будут отменены только массовые богослужения, а поставить свечку, заказать обрядовые услуги и просто помолиться будет можно, то теперь предлагается для совершения треб или причащения Святых Даров вызывать священника на дом.

Расположенная неподалеку центральная мечеть тоже закрыта. Пусто и в районе автовокзала «Саяхат».

На Зеленом базаре работают только продуктовые ряды. Хозяйственные ряды и бутики закрыты. Впрочем, в мясном павильоне многие прилавки пустуют. Тем не менее, ажиотажа не наблюдается. Людей на рынке не много, на парковках есть свободные места. А вот Универсам-100, практически весь первый этаж которого является продуктовым, закрыт на карантин, хотя по ранее озвученной акиматом информации, закрытие продуктовых магазинов в планы не входило.

Ни паники, ни ажиотажа в городе не наблюдается, жизнь продолжается. Только на улицах стало очень тихо и безлюдно.