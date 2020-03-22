В Казахстане наблюдаются риски повышения уровня реальной безработицы — Олжас Тулеуов

Алматы. 22 марта. КазТАГ — В Казахстане наблюдаются риски повышения уровня реальной безработицы, считает управляющий директор AERC Олжас Тулеуов.

«В Казахстане на фоне шока внешнего спроса (падение цен на нефть, снижение экспорта) и внутреннего спроса (карантинные меры по борьбе с распространением COVID-19) также наблюдаются риски повышения уровня реальной безработицы», — написал на своей странице в Facebook Тулеуов.

Он уточнил, что по результатам опроса НПП «Атамекен», на этой неделе 60% из 6252 опрошенных субъектов предпринимательства заявило, что будет иметь сложности с выплатой зарплат работникам и планирует отправлять в отпуска без содержания.

«При этом, в сегменте казахстанского МСБ, занятого в сфере услуг (которая сейчас находится в зоне максимального риска) числится 1,6 млн. работников – 18% от всего занятого населения в Казахстане», — сказал эксперт.

Между тем, по его словам, в США и Канаде заявки на пособия по безработице приблизились к пикам с момента Великой депрессии.

«В Северной Америке экспоненциально растет число заявок на пособия по безработице. Так, в Канаде число подавших на пособия по возмещению потери работы всего за последние четыре дня приблизилось к 500 тыс. против 27 тыс. за соответствующую неделю прошлого года. В свою очередь, в США на этой неделе лишь по 15 штатам суммарное число заявок составило 629 тыс., тогда как на прошлой неделе по всей стране данный показатель был равен 281 тыс., и это оценивалось как максимальный недельный прирост индикатора с 1992 года. При этом, текущее повышение числа заявок по безработице в США и Канаде соизмеримо с пиковыми показателями в период острой фазы Великой депрессии, бушевавшей в Северной Америке в 1930-х годах», — рассказал Тулеуов.

Он также добавил, что по прогнозу Goldman Sachs на этой неделе число подавших на пособие по безработице в США составит 2,250 млн., что будет абсолютным максимумом за всю историю страны, а также даст «официальный» старт глубокой рецессии в экономике штатов.