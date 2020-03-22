Экс-замакима Актюбинской области возглавил район ЗКО

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Уральск. 22 марта. КазТАГ — Экс-замакима Актюбинской области Марат Токжанов возглавил район Байтерек в Западно-Казахстанской области, передает «Мой город».

«Акимом района Байтерек назначен Токжанов Марат Лукпанович. Он родился в 1965 году в Западно-Казахстанской области. Образование – высшее. Окончил Карагандинский государственный университет, Казахскую государственную юридическую академию и Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет по специальностям «Преподаватель истории и обществоведения» и «Юрист». Магистр экономических наук», — говорится в сообщении в воскресенье.

Трудовую деятельность начал в 1990 году учителем школы-интерната города Сатпаев. В разные годы работал:

− ассистентом кафедры политической истории Западно-Казахстанского сельскохозяйственного института, старшим научным сотрудником Института археологии Министерства образования и науки Республики Казахстан;

− главным специалистом, начальником отдела Алматинского городского управления информации и общественного согласия;

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− начальником отдела по защите государственных секретов и кадрам Комитета по государственным материальным резервам МЭИТ РК;

− начальником отдела департамента внутренней администрации Министерства юстиции РК;

− начальником управления юстиции г. Темиртау;

− заместителем акима г. Уральска;

− акимом Чингирлауского района Западно-Казахстанской области,

− руководителем управления внутренней политики Западно-Казахстанской области, руководителем управления образования ЗКО;

− руководителем аппарата акима Западно-Казахстанской области;

− заместителем акима Западно-Казахстанской области;

− заместителем председателя Федерации профсоюзов РК.

До настоящего назначения работал заместителем акима Актюбинской области.

Напомни, ранее занимавший должность акима района Байтерек Асхат Шахаров был назначен акимом Актобе.

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