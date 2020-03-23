Деятельность всех ТРЦ в Алматы приостановлена на период карантина – акимат

Алматы. 23 марта. КазТАГ — Деятельность всех ТРЦ в Алматы приостановлена на период карантина, сообщает пресс-служба акимата города.

«Работа непродовольственных торговых рынков, крупных торгово-развлекательных центров, торгово-развлекательных центров, крупных торговых домов и торговых центров приостановлена в связи с карантином», — говорится в сообщении в понедельник.

Сообщается, что также закрыты имеющиеся территории торговых центров и отдельно расположенные кинотеатры, детские центры, любые другие развлекательные объекты с массовым скоплением людей.

«В то же время продолжают работу находящиеся на их территории магазины, реализующие продукты и лекарственные средства. В случае обнаружения фактов незаконной деятельности указанных объектов предпринимательства, просим обращаться по номерам: + 775 882 55 39; +7 775 882 55 46; +7 775 882 56 02; +7 775 882 56 49; +7 775 882 56 72; +7 775 882 57 08; +7 775 882 54 16; +7 775 882 53 12; +7 775 882 52 00; +7 775 882 53 92», — резюмируется в сообщении.