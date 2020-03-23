ТРЦ не будут работать в городах, которые находятся на карантине – Абаев

Нур-Султан. 23 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. Крупные торгово-развлекательные центры (ТРЦ) не будут работать в городах, которые находятся на карантине, сообщил министр информации и общественного развития Даурен Абаев.

«Хочу внести ясность: крупные ТРЦ не будут работать в городах, которые находятся на карантине, тот есть в Нур-Султане и Алматы», -сказал Абаев на брифинге в понедельник.

Вместе с этим он добавил, что во всех других городах Казахстана при соблюдении всех санитарных требований им работать разрешено до 18 часов вечера.

«Но развлекательная часть (ТРЦ – КазТАГ) будет закрыта», — подчеркнул Абаев.