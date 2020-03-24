Казахстан намерен и далее укреплять стратегическое партнерство с Китаем – Токаев

Нур-Султан. 24 марта. КазТАГ – Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан намерен и далее укреплять стратегическое партнерство с Китаем, сообщает пресс-служба Акорды.

«Сегодня, 24 марта, президент Касым-Жомарт Токаев переговорил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином. Глава государства дал высокую оценку решительным, организованным действиям китайского руководства по предотвращению распространения пандемии коронавируса. (…) Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан намерен и далее следовать курсу укрепления стратегического партнерства. По его мнению, в этом контексте большое значение имеет подписанная в сентябре прошлого года в Пекине Декларация о долговременном и всестороннем стратегическом партнерстве между Казахстаном и Китаем», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Токаев считает, что именно такое сотрудничество между соседними странами соответствуют исконным интересам народов Казахстана и Китая. Он уверен, что РК и КНР должны и далее прилагать усилия к тому, чтобы создавать взаимовыгодные, взаимоприемлемые проекты в экономической и гуманитарной областях.

«Президент выразил удовлетворение плодотворным сотрудничеством двух стран в ООН, Шанхайской организации сотрудничества и в рамках СВМДА, а также отметил особое значение взаимодействия по дальнейшей реализации концепции Великого Шелкового пути в рамках мегапроекта «Один пояс – один путь», — следует из сообщения.

Председатель Си Цзиньпин поблагодарил народ Казахстана и его руководство за конкретную поддержку Китая в борьбе против коронавируса и предложил гуманитарную помощь медицинскими изделиями.

«По его мнению, Китай и Казахстан могут нарастить сотрудничество во всех сферах, прежде всего, в таких важных областях, как финансы, индустриальные и цифровые технологии», — резюмируется в сообщении.