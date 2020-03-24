Алматы. 24 марта. КазТАГ — В Алматы усилены работы по дезинфекции подъездов и дворов, сообщает пресс-служба акимата города.

«Решением, принятым Оперативным штабом по обеспечению чрезвычайного положения, свыше 4 тыс. дворов и порядка 24 тыс. подъездов города будут охвачены санитарной обработкой. Работы будут выполняться специализированными компаниями два раза в неделю согласно графику обработки», — говорится в сообщении во вторник.

Отмечается, что за один день весь город охватить санобработкой будет невозможно, поэтому территория разделена на три части.

«С начала объявления режима карантина работы по дезинфекции, согласно законодательства, проводились КСК и управляющими компаниями. В связи с масштабами распространения коронавирусной инфекции, а также учитывая обращения горожан, с 25 марта данную работу будет проводить городской акимат», — следует из сообщения.

Между тем, текущая влажная санитарная уборка ручек, поручней и подъезда в целом будут также проводиться силами КСК.