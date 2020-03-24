Нефтекомпании смогут покрыть свои расходы и при цене на нефть в $25 за баррель — Абаев

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Нур-Султан. 24 марта. КазТАГ — Мадина Алимханова.  Нефтекомпании смогут покрыть свои текущие расходы и при цене на нефть в $25 за баррель, уверен министр информации и общественного развития Даурен Абаев.

«В нефтегазовом секторе функционируют 1355 компаний, где занято более 200 тыс. человек. Даже при цене $25 за баррель эти компании смогут покрывать свои текущие расходы и обеспечивать полную занятость», — сказал Абаев на брифинге во вторник.

При этом он отметил, что в настоящее время приоритетным является «не получение прибыли, а работа для наших граждан».

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