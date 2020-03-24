Абаев: Кризис — это возможность увеличить долю казахстанской продукции на рынке

Алматы. 24 марта. КазТАГ — Мадина Алимханова. Возможностью увеличить долю казахстанской продукции на рынке считает кризис министр информации и общественного развития Даурен Абаев.

«Задача, которую ставит президент — это дать толчок деловой активности, укрепить бизнес, создать рабочие места. Любой кризис — это окно возможностей. И наша цель — чтобы на прилавках магазинов и в торговых точках кратно увеличилась доля нашей собственной казахстанской продукции. Это не только создание рабочих мест, но и независимая ценовая политика. Снижение зависимости и от цен на нефть и другие полезные ископаемые», — сказал Абаев на брифинге во вторник.

При этом он отметил, что Казахстан в состоянии производить одежду, мебель, бытовую химию и пр.