Абаев: Кризис — это возможность увеличить долю казахстанской продукции на рынке

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Алматы. 24 марта. КазТАГ — Мадина Алимханова.  Возможностью увеличить долю казахстанской продукции на рынке считает кризис министр информации и общественного развития Даурен Абаев.

«Задача, которую ставит президент — это дать толчок деловой активности, укрепить бизнес, создать рабочие места. Любой кризис — это окно возможностей. И наша цель — чтобы на прилавках магазинов и в торговых точках кратно увеличилась доля нашей собственной казахстанской продукции. Это не только создание рабочих мест, но и независимая ценовая политика. Снижение зависимости и от цен на нефть и другие полезные ископаемые», — сказал Абаев на брифинге во вторник.

При этом он отметил, что Казахстан в состоянии производить одежду, мебель, бытовую химию и пр.

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