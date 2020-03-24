Нур-Султан. 24 марта. КазТАГ — Работы по строительству и укреплению противопаводковых дамб в РК ведутся на протяжении 165 км, сообщает пресс-служба КЧС МВД РК.

«В регионах страны продолжаются противопаводковые работы по строительству и ремонту защитных дамб (165,3 км); берегоукреплению, дноуглублению, спрямлению русел паводкоопасных рек (417,2 км); устройству водоотводных каналов (186,7 км), — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Также сообщается, что на настоящий момент на автомобильных дорогах очищено свыше 25 тыс. водопропускных сооружений, на железнодорожных путях – 5 тыс., проведены работы по очистке 11 тыс. км арыков и каналов, вывезено более 15 млн. кубометров снега.

«Продолжается создание необходимых свободных объемов в водохранилищах Акмолинской (Астанинском, Селетинском и Чаглинском водохранилищах), Карагандинской (Самаркандском, Интумакском, Шерубай-Нуринском водохранилищах) Северо-Казахстанской (Сергеевском и Петропавловском гидроузле) областей. Для предупреждения и ликвидации последствий паводков подготовлены запасы в объеме 14 тыс. тонн ГСМ, 190 тыс. тонн инертных материалов, более 1 млн. мешкотар и 51 тонны взрывчатки», — сообщает пресс-служба КЧС.

Также в МВД созданы специальные группировки сил и средств органов внутренних дел для проведения паводковых мероприятий общей численностью более 9 тыс. человек личного состава и более 1,5 тыс. единиц техники. В целях оперативного реагирования на возможные осложнения паводковой обстановки распределены дополнительные силы и средства спасательных подразделений в количестве более 2 тыс. человек личного состава, 214 единиц техники, 30 плавсредств и 86 мотопомп.