Более 120 подрывов льда осуществлено на реках РК в рамках противопаводковых мероприятий

Нур-Султан. 24 марта. КазТАГ — Более 120 подрывов льда осуществлено на реках Казахстана в рамках противопаводковых мероприятий, сообщает пресс-служба комитета по ЧС МВД РК.

«В целях предотвращения заторов на реках, ведутся работы по рыхлению льда. Всего по республике на реках осуществлено 123 подрыва с использованием 14 тонн взрывчатых веществ на реках Восточно-Казахстанской (11 подрывов), Карагандинской (шесть подрывов), Костанайской (13 подрывов), Северно-Казахстанской (шесть подрывов) и Акмолинской (87 подрывов) областей», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Отмечается, что в связи с положительным температурным фоном на реках Актюбинской (Илек, Уил, Эмба, Большая Кобда, Каргалы, Косистек), Акмолинской (Есиль), Западно-Казахстанской (Урал, Чаган, Илек, Утва, Куперанкаты, Оленты, Шидерты, Быковка, Деркул, Чижа-1, Чижа-2) и Павлодарской (Ертис) областей уже начались процессы ослабления ледостава, на других реках ожидаются в период с 30 марта по 5 апреля.

«С 16 марта произошло пять переливов через дорожное полотно местного и республиканского значения: два в Акмолинской и три в Северо-Казахстанской областях, которые были ликвидированы. На 24 марта подтоплений населенных пунктов не зарегистрировано», — подчеркивается в сообщении.