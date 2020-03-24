Алматы. 24 марта. КазТАГ — В Бишкеке вводят комендантский час, сообщает КирТАГ.

«Убедительная просьба для гостей столицы из других регионов, вам необходимо до 24.00 часов 24 марта 2020 года покинуть районы, где введено ЧП. В противном случае, будут применяться меры, согласно законодательству», — сообщил во вторник на пресс-конференции в агентстве «Кабар» заместитель главы МВД КР, комендант по г. Бишкек Алмазбек Орозалиев.

По его словам, полностью будет закрыто передвижение граждан и транспорта. Во время комендантского часа будут передвигаться только по пропуску, они будут в основном у медработников и сотрудников силовых структур.