230 аппаратов ИВЛ планируется закупить дополнительно в 2020 году

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Нур-Султан. 25 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. 230 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) планируется закупить дополнительно в 2020 году, сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев.

«На сегодняшний день в организациях здравоохранения республики имеются более 2,5 тыс. аппаратов ИВЛ. В случае острой необходимости они будут перераспределяться на вновь создаваемые реанимационные отделения по коронавирусу. Также для обновления действующего парка медицинской техники планируется закупить дополнительно 230 аппаратов ИВЛ», — сказал Абаев в среду, отвечая на вопрос.

По его данным, в настоящее время проработан контракт по линии министерства иностранных дел, и проводятся переговоры с заводом-изготовителем в Швейцарии по ускорению сроков поставки.

«Кроме того, взамен изношенных аппаратов акиматы регионов в текущем году планируют закупить еще 270 единиц, и еще 180 аппаратов «Казахстан инжиниринг» передает минздраву на безвозмездной основе – это аппараты, которые производятся в Казахстане», — добавил Абаев.

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