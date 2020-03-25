Алматы. 25 марта. КазТАГ – Хантавирус не может вызвать эпидемию подобно коронавирусу, успокоили эксперты из комитета по гигиене и здравоохранению города Линьцан китайской провинции Юньнань, комментируя по просьбе агентства КазТАГ сообщение газеты Global Times о смерти в КНР рабочего-мигранта прямо в автобусе из-за заражения этим видом инфекции.

«Хантавирус, основным переносчиком которого являются грызуны, не может вызвать эпидемию подобно COVID-19 и не настолько грозен, как коронавирус нового типа. Патогены хантавируса, относящиеся к семейству Bunyavirales, распространяются преимущественно грызунами, причем этот возбудитель давно известен и изучен»», — отметили в комитете по здравоохранению города Линьцан, куда направлялся рабочий-мигрант.

«Пять основных способов заражения человека: через частицы экскрементов, мочи или слюны грызунов, которые, смешавшись с пылью, затем разносятся ветром и попадают в дыхательную систему человека; через употребление человеком пищи, которую могли перед этим погрызть мыши, а также в случае попадания в продукты их кала или мочи; в ходе прямого контакта – укуса инфицированным животным или, если человек коснулся слизистых – рта или глаз, перед этим потрогав поверхности, загрязненные мочой или помётом грызунов; передача инфекции по вертикали — беременные с вирусом геморрагической лихорадки через родовые пути заражают плод; через близкий физический контакт с зараженным», — сообщили местные вирусологи.

В качестве основных мер профилактики и контроля при хантавирусе (геморрагической лихорадке) специалисты рекомендуют придерживаться принципов рационального использования окружающей среды, своевременно проводить дератизацию, использовать при необходимости средства индивидуальной защиты, а также проводить вакцинацию среди людей группы риска.

Как сообщала ранее газета Global Times в понедельник рабочий по фамилии Тянь возвращался на автобусе в Шаньдун вместе с 29 другими пассажирами, но по дороге он почувствовал себя плохо и был отправлен в больницу в уезде Ниншань, где и скончался. Все остальные пассажиры были проверены на коронавирус, результаты у всех отрицательные.

Также данное издание отмечало, что, по мнению вирусологов, вероятность вспышки хантавируса на фоне пандемии COVID-19 очень низкая. В отличие от COVID-19, хантавирус не передается воздушно-капельным путем.