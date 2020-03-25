Более 60 казахстанцев арестованы за нарушение режима ЧП

Нур-Султан. 25 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Более 60 казахстанцев арестованы за нарушение режима чрезвычайного положения (ЧП), сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев.

«Подавляющее большинство наших граждан относится с пониманием к требованиям режима чрезвычайного положения, однако не все готовы проявлять сознательность. В основном нарушения идут по статье 476 (нарушение режима чрезвычайного положения) КоАП РК, мера ответственности – штраф до 10 МРП (Т26,5 – КазТАГ) или арест до 15 суток. К сожалению, во всех без исключения регионах вопреки запрету продолжают проводиться торжественные мероприятия, работают кафе, интернет-клубы, и даже кружки для детей. Всего выявлено 313 таких фактов, к ответственности привлечены 94 гражданина, 64 из них арестованы», — сказал Абаев в среду.