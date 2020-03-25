Нур-Султан. 25 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. 850 тыс. масок в сутки выпускается в Казахстане, сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев.

«На сегодняшний день в сутки выпускается 850 тысяч масок. Министерство здравоохранения произведенную продукцию распределяет по всем регионам страны. Пошив масок ведут как фармацевтические предприятия, так и швейные цеха. Так, по всей стране привлечены более 70 швейных предприятий. Нужно отметить, что производство и реализация масок не требует регистрации, а также наличия лицензии. Ведь данный вид продукции не является медицинским изделием и не подпадает под действие техрегламента», — сказал Абаев в среду.