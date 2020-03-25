МОН РК: Дистанционное занятие — это не школьный урок в 40 минут, тут другие принципы

Алматы. 25 марта. КазТАГ — Дистанционное занятие — это не школьный урок в 40 минут, тут другие принципы, сообщает вице-министр образования и науки Шолпан Каринова.

«Уважаемые педагоги, родители! В условиях усиления мер борьбы с распространением коронавируса с 6 апреля школы начнут четвертую четверть в дистанционном формате. Сейчас каникулы и дети отдыхают. А учителя готовятся продолжать обучать детей теперь в новом формате. Сейчас наступило время, когда учителям привычную подготовку придется усилить и цифровыми компетенциями, перестроить работу в этом направлении. Да, это непросто, нелегко. Тем более у учителей школ нет системного опыта работы в дистанционном режиме. (…) Сейчас администрации школ, руководители методических объединений, сами педагоги ведут активную работу по подготовке к переходу на «дистанционку». Важно, чтобы было правильное понимание этого вопроса. Дистанционный урок — это не тот же школьный урок в 40 минут. Здесь другие подходы, другие принципы», — написал на своей странице в Facebook Каринова.

Она просит всех в это непростое время правильно отнестись к новому методу проведения онлайн уроков.

«Не должно быть кривотолков и относительно того, что кто-то заставляет педагогов записывать онлайн уроки и другое. В создавшихся условиях это нужно и необходимо самому учителю, это новые условия его работы. Самое главное, ждут от него интересных уроков ученики. В первую очередь, просим с пониманием отнестись родителей, помочь своему ребенку осваивать учебный материал в новых условиях, помочь учителю наладить необходимый контакт с учеником, вместе достигать нужных результатов. Только так мы сможем в это трудное время преодолеть сложности и организовать правильно учебный процесс, дать детям необходимые знания и компетенции», — следует из сообщения.

Вице-министр отмечает, что проблемы, препятствующие для эффективной организации дистанционного обучения, будут решаться индивидуально.

«Мы понимаем, что есть проблемы отсутствия качественного интернета у определенной части школ, отсутствия в домашних условиях компьютеров у некоторых детей и педагогов, есть случаи, когда в семье несколько детей, отсутствия готовых интернет-платформ. Все эти вопросы будут решаться индивидуально, видение по их решению уточняются», — уточняется в сообщении.

В помощь детям и педагогам на телевизионных каналах «Балапан» и «Ел-Арна» с начала четвертой четверти ежедневно пять дней в неделю будут транслироваться уроки для учащихся 1-11 классов.

«Сейчас каждый день идут специальные съемки этих теле-уроков. Более 2 тысяч теле-уроков будут подготовлены для детей. Они разработаны в полном соответствии ГОСО и учебных программ. Для их подготовки прикладываются немало усилий. Лучшие педагоги школ г. Нур-Султан, Назарбаев Интеллектуальных школ, республиканских, международных, частных школ будут вести уроки для детей всей страны. Нужна только поддержка педагогам!» — заключила Каринова.