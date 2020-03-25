Нур-Султан. 25 марта. КазТАГ — 55 казахстанцев возвращаются домой из США, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел (МИД) РК.

«В связи с текущей ситуацией в США на фоне пандемии коронавируса, сегодня при содействии Посольства РК в Вашингтоне и Генеральных консульств Казахстана в Нью-Йорке и Сан-Франциско домой были отправлены 55 наших соотечественников, находящихся на территории США», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Отмечается, что многие граждане РК не могли вылететь в родину в связи с отменой ряда международных авиарейсов и закрытием транзитных зон для иностранцев.

«Принимая во внимание данное обстоятельство, Посольством РК в США совместно с Посольством Казахстана в России был организован вылет казахстанцев из Нью-Йорка транзитом через Москву», — следует из сообщения.