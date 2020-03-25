В Алматы будут работать лишь аптеки и продмагазины, сократится график автобусов и метро

Алматы. 25 марта. КазТАГ — В Алматы будут работать лишь аптеки и продовольственные магазины, сократится график автобусов и метро, сообщают государственные СМИ.

«С сегодняшнего дня мы расширяем ограничение для деятельности некоторых объектов предпринимательства в сфере услуг и торговли. Ранее были закрыты крупные непродовольственные торговые рынки, торговые центры, развлекательные центры, в сфере услуг — салоны красоты, спа-центры, а также были переведена работа ресторанов и общепита в режим работы на вынос до 22.00. Таким образом, с завтрашнего дня, 26 марта, вступает новый режим — кроме продовольственных объектов и аптек все объекты торговли и услуг должны закрыться», — сказал в среду заместитель акима Алматы Сапарбек Туякбаев.

Он отметил, что кафе и рестораны продолжат работу на вынос.

«С завтрашнего дня приостанавливаем деятельность всех непродовольственных торговых объектов: это малые магазины, большие магазины, которые находятся вне торговых центров, вне торговых домов. Были споры по малым торговым домам и центрам – тоже приостанавливаются. Дополнительно автосалоны, салоны по продаже автозапчастей, цветочные павильоны. В сфере услуг дополнительно: химчистки, прачечные, фотосалоны, салоны оптики, ломбарды, агентства по недвижимости, автомойки и СТО. С завтрашнего дня в городе будет режим, где будут работать только продовольственные магазины и аптечные сети в сфере торговли», — уточнил замакима.

Кроме того, с 26 марта в Алматы скоращено время работы городских маршрутов и метро.

«Мониторинг и анализ работы общественного транспорта, в том числе метрополитена, показал снижение пассажиропотока на более чем 70%. В связи с чем алматинским Оперативным штабом по обеспечению режима чрезвычайного положения принято решение о сокращении времени работы городских маршрутов и метро. Общественный транспорт в городе временно будет работать с 06:00 до 19:00», — сообщили в среду в пресс-службе акимата города.