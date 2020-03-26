Алматы. 26 марта. КазТАГ – Директора ряда школ Казахстана обязали учителей выйти на работу, и были за это наказаны, сообщает пресс-служба министерства образования и науки РК.

«Согласно приказу министра образования и науки РК, который был принят в рамках усиления мер по недопущению распространения инфекции COVID-19, с 16 марта в период пандемии все педагоги должны работать дистанционно. Однако некоторые руководители образовательных организаций обязали учителей выйти на работу. Случаи нарушения приказа были установлены в основном в Туркестанской и Алматинской областях. По отношению к директорам школ приняты меры дисциплинарного взыскания», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Отмечается, что во время весенних каникул педагоги могут дистанционно выполнять методическую и подготовительную работу к предстоящим занятиям, при этом работа вне организации образования никак не отразится на заработной плате.

«Оплата труда будет полностью сохранена», — подчеркнули в МОН.