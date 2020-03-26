Нур-Султан. 26 марта. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в Акмолинской и Кызылординской областях, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Днем 26 марта в Акмолинской области ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Кокшетау днем 26 марта ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду», — говорится в распространенном в четверг штормовом предупреждении.

Вероятность шторма оценивается в 85-90%.

«26 марта в Кызылординской области сохраняется местами пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный местами 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. В Кызылорде днем 26 марта сохраняется пыльная буря. Днем ветер северо-восточный порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 95-100%», — предупредили синоптики.